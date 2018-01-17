مقاتلات "ميغ-29" مجرية تذهب إلى جهة مجهولة

وكان يجب أن يبلغ المشترون المحتملون منظمي المزاد عن رغبتهم قبل 16 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. أما بالنسبة لمنظمي المزاد فإن الأمر يستوجب حصولهم على موافقة روسيا على إعادة تصدير الطائرات الروسية.
ولم تعط السلطات الروسية المختصة ممثلة في هيئة التعاون العسكري الفني الضوء الأخضر لإعادة تصدير طائرات "ميغ-29" التي سُحبت من الخدمة في الجيش المجري، حتى الآن.
وقال أناتولي بونتشوك، نائب رئيس هيئة التعاون العسكري الفني، لـ"سبوتنيك":
لم نتوصل بعد إلى اتفاق لإعادة تصدير هذه الطائرات بسبب عدم تقدم الطرف المجري بطلب رسمي. وهناك طلبات قدمتها شركات خاصة، لكنها لم تُشِر إلى مَن سيستخدمها (الطائرات) في النهاية.
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