مقاتلات "ميغ-29" مجرية تذهب إلى جهة مجهولة

أعلنت مصادر إعلامية عن بيع 23 مقاتلة "ميغ-29" من صنع سوفيتي وروسي انتهت خدمتها في الجيش المجري في عام 2010 عبر مزاد.

وكان يجب أن يبلغ المشترون المحتملون منظمي المزاد عن رغبتهم قبل 16 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. أما بالنسبة لمنظمي المزاد فإن الأمر يستوجب حصولهم على موافقة روسيا على إعادة تصدير الطائرات الروسية.

© Sputnik. Vladimir Astapkovitsh أول ظهور لمقاتلة "ميغ-29" في سوريا

ولم تعط السلطات الروسية المختصة ممثلة في هيئة التعاون العسكري الفني الضوء الأخضر لإعادة تصدير طائرات "ميغ-29" التي سُحبت من الخدمة في الجيش المجري، حتى الآن.

وقال أناتولي بونتشوك، نائب رئيس هيئة التعاون العسكري الفني، لـ"سبوتنيك":

لم نتوصل بعد إلى اتفاق لإعادة تصدير هذه الطائرات بسبب عدم تقدم الطرف المجري بطلب رسمي. وهناك طلبات قدمتها شركات خاصة، لكنها لم تُشِر إلى مَن سيستخدمها (الطائرات) في النهاية.