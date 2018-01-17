الخارجية الإيرانية: إيران لن تسمح لأي بلد بالتدخل في شؤونها وسياساتها الدفاعية

أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي أن إيران لن تسمح لأي بلد التدخل في شؤونها الداخلية وسياساتها الدفاعية خاصة البرنامج الصاروخي، مؤكدا أن سياسة بلاده تجاه البرنامج الدفاعي الصاروخي واضحة بالكامل وتعرفها باقي الدول.