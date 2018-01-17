"من أجل ابتسامتكم"... رسالة روسية لـ 1000 طفل سوري

تحت عنوان "من أجل ابتسامتكم تحية من جمهورية أنغوشيا الروسية" أقيم، مساء أمس، في العاصمة السورية دمشق حفل تكريمي تضامنا مع أبناء الشعب السوري ودعما لأسر الشهداء والأيتام والمتضررين من الحرب الإرهابية على سوريا.

وأكد مساعد ومستشار رئيس جمهورية أنغوشيا الروسية، الدكتور لؤي يوسف، في تصريح لمراسل "سبوتنيك" أن الفعالية بمثابة رسالة حب ووفاء من شعب ورئاسة روسيا إلى الشعب السوري، لافتا إلى أنها "المرة الخامسة التي يتم فيها إرسال مساعدات إلى سوريا خلال فترة الحرب ما يدل على تكاتف الشعب الروسي مع الشعب السوري".

وأوضح يوسف أن الفعالية موجهة لـ 1000 طفل مع عائلاتهم وكتيبة الشرطة العسكرية الأنغوشية ستكرم الأطفال، مؤكدا متابعة العمل مع جميع المؤسسات والجمعيات والمنظمات السورية الخيرية.

وتمنى اليوسف عودة الأمان لكامل أراضي سوريا، مذكرا بعمق العلاقات السورية الروسية عبر التاريخ ووحدة الدم بين الجيشين.

وبالمقابل أعرب عدد من المكرمين عن شكرهم لروسيا ومساندتها سوريا جيشا وشعبا في حربها ضد الإرهاب.