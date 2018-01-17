ماكرون يستقبل ميركل في الإليزيه لبحث مستقبل أوروبا

يستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في الإليزيه، بعد غد الجمعة؛ لبحث مستقبل أوروبا.

باريس — سبوتنيك. ونقلت صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية، اليوم الأربعاء، عن مصادر في الإيليزيه قولها إن "ماكرون سيستقبل المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، الجمعة المقبلة".

وأضافت الصحيفة أن "محادثات ماكرون وميركل ستتمحور حول مستقبل أوروبا".