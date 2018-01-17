مستشار خامنئي: المفاوضات النووية لن تتكرر

صرح علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد الأعلى في إيران، أن المفاوضات النووية بين إيران والسداسية الدولية لن تتكرر، ولن يضاف شيء على بنود الاتفاق النووي، الذي أبرم في عام 2015، مشددا على أن بلاده لن تسمح بأي صورة من الصور بزيارة مراكز أنظمتها الدفاعية.





وأضاف: "إيران لن تسمح ولا بأي صورة أن يتم زيارة مراكزها الدفاعية".





وأبرم الاتفاق النووي بين مجموعة "5+1" الكبرى وإيران في تموز/ يوليو 2015، وهو ما اعتبره الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما "خطوة تاريخية".





وفرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على 5 كيانات في إيران، لصلتهم ببرنامج إيران للصواريخ الباليستية أوائل كانون الثاني/ يناير الجاري.





وتتهم الولايات المتحدة والسعودية، إيران بتطوير برنامج للصواريخ الباليستية، وتهريب تقنياته إلى مسلحي جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في اليمن، الذين يطلقون صواريخا باليستية تستهدف مدنا سعودية، وتنفي طهران هذه المزاعم، باعتبارها "شائعات وفبركات".





وكان وزيرا الخارجية الفرنسي والألماني قد طالبا إيران في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، بضرورة التراجع عن برنامجها للصواريخ الباليستية، ووقف "مساعيها للهيمنة" على الشرق الأوسط.