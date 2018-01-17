10 مطابخ متنقلة من تركيا لصالح الجيش القطري بقيمة 2 مليون يورو

© AFP 2018/ ILYAS AKENGIN قطر توافق على إغلاق القاعدة التركية...في تلك الحالة

جاء ذلك في تصريح للمدير العام للشركة، مصطفى قاليون، التي تعمل في مجال إنتاج المطابخ وأدواتها منذ 36 عاما في مدينة قونية التركية. بحسب ما ذكره موقع " ترك برس ".

وأوضح قاليون أن شركتهم التي تأسست عام 1982، كانت من أوائل الشركات التي انفتحت على الأسواق الخارجية لاسيما أسواق قطر.

وأضاف مدير الشركة، أن السلطات القطرية طلبت نموذجا عن المطابخ المتنقلة التي تنتجها الشركة، لتبادر الشركة بتزويد قطر بنموذج عن المطابخ المتنقلة وشاحنات أخرى صنعتها خصيصا للهلال الأحمر التركي.

واختتم قاليون بالقول، إن الجانب القطري أعجب بإنتاجهم وطلب منهم تزويدهم بـ10 مطابخ متنقلة، مشيرا إلى أن تكلفة عربة المطبخ المتنقل الواحدة بلغت 200 ألف يورو.