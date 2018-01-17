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17:52 17 يناير/ كانون الثاني 2018
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    حلف شمال الأطلسي الناتو

    الناتو وروسيا يتفقان على عقد اجتماع لقائد قوات الحلف مع رئيس الأركان العامة الروسية

    © AP Photo/ Virginia Mayo, File
    العالم
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    الموضوع:
    "الناتو" ودول العالم (5)
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    أعلن قائد القوات المسلحة الموحدة لحلف الناتو، الجنرال كيرتيس سكاباروتي، اليوم الأربعاء، أن الحلف يتفق مع روسيا على الاجتماع المقبل لقائد القوات المسلحة الموحدة للناتو مع رئيس الأركان العامة الروسية فاليري غيراسيموف، وأن تاريخ الاجتماع سوف يعلن لاحقاً.

    مقر حلف الناتو
    © Fotolia/ Kariochi
    مهمات الناتو الأسبوعية أمام الطائرات الروسية
    سبوتنيك. وقال سكاباروتي للصحفيين: "تحدثت مع الجنرال غيراسيموف في أيلول/ سبتمبر، واتفقنا أن نلتقي. الآن يجري العمل عليه. أنا أتوقع أننا سنلتقي. سوف نقدم لكم معلومات إضافية حول متى سيحدث ذلك".

    وفي سياق آخر، أعلن التحالف بقيادة الولايات المتحدة، الأحد، إنه يعمل مع فصائل سورية حليفة له لتشكيل قوة حدودية قوامها 30 ألف فرد، تحت قيادة قوات سوريا الديمقراطية.

    وأبلغ مسؤول تركي كبير وكالة "رويترز" بأن تدريب الولايات المتحدة لقوة أمن الحدود الجديدة كان السبب في استدعاء القائم بالأعمال الأمريكي في أنقرة.

    وأكد مكتب الشؤون العامة للتحالف في رسالة بالبريد الإلكتروني لـ "رويترز" تفاصيل القوة الجديدة، التي أوردها موقع (ديفينس بوست) الإلكتروني. وستكون القوة تحت قيادة قوات سوريا الديمقراطية، التي تحارب تنظيم "داعش" في سوريا بمساعدة من التحالف بقيادة الولايات المتحدة.

    وتسبب الدعم الأمريكي لقوات سوريا الديمقراطية في تأزيم العلاقات بين واشنطن وأنقرة، العضو البارز في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، والتي ترى في "وحدات حماية الشعب الكردي" امتداداً لحزب العمال الكردستاني المناوئ لها.

    الموضوع:
    "الناتو" ودول العالم (5)

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    الكلمات الدلالية:
    فصائل سورية, أنقرة, أمن, اجتماع, تركيا, هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية, رويترز, تنظيم داعش, قوات سوريا الديمقراطية, الناتو, فاليري غيراسيموف, بروكسل
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