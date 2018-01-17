الناتو يعتزم زيادة مساعدته للعراق وتعزيز القدرة الدفاعية لقواته وتدريبها

أعلن رئيس اللجنة العسكرية لحلف الناتو، بيتر بافل، اليوم الأربعاء، أن الحلف يعتزم زيادة مساعدته للعراق في تعزيز قدرته الدفاعية وتدريب أفراد قواته، مشيرا أن هذا الموضوع، سيبحث من قبل وزراء الدفاع في شباط/ فبراير المقبل.

بروكسل — سبوتنيك. وقال بافل للصحفيين: "ينظر الناتو في إمكانية زيادة المساعدات، سيبحث هذا من قبل وزراء الدفاع الشهر القادم. نحن مستعدون لتقديم مساعدة أكبر استنادا إلى الشروط الخاصة للتحالف بقيادة الولايات المتحدة والحكومة العراقية. ستتركز الجهود على التدريب والمساعدة في تعزيز القدرة الدفاعية".

يذكر أن اللجنة العسكرية لحلف الناتو تعقد اجتماعها على مستوى رؤساء هيئات الأركان العامة للدول الأعضاء في الحلف في مقر الحلف في بروكسل مرتين سنويا، وذلك بهدف مناقشة العمليات والبعثات الخاصة بالحلف والقيام بتقديم توصيات لمجلس حلف شمال الأطلسي (الهيئة السياسية للحلف) بشأن ردود أفعال محتملة في مجال الأمن. أما الاجتماع الأول لعام 2018 الحالي فيترأسه رئيس هذه اللجنة الجنرال التشيكي، بيوتر بافل.