الخارجية الروسية تحذر من اضطرابات عرقية جديدة في البلقان

وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان لها إن "خطاب كهذا، يؤكد عزمه على مواصلة والنهوض بـ" منصة تيرانا" والتي جرى أسست بمشاركته شخصياً. إن تطبيق أحكام هذه الوثيقة محفوف بتآكل الأسس الدستورية للدولة المقدونية، واتفاق أوهريد الإطاري، ونتيجة لذلك — اضطرابات عرقية جديدة في البلقان".
وذكرت وزارة الخارجية، أن كل هذا: "يتماشى مع توسع الطموحات الألبانية العريضة التي تهدد وحدة أراضي عدد من الدول في المنطقة".
واختتمت وزارة الخارجية الروسية: "نعلق أهمية كبيرة على استخدام اللغات، ونرى أنه من الأهمية بمكان أن تُتخذ مثل هذه القرارات على أساس موافقة جميع فروع السلطة والتوافق الواسع في المجتمع".
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