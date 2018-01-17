موسكو: لقاء فانكوفر لا يساهم في تطبيع الوضع بشبه الجزيرة الكورية بل يأزمه

قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء 17 يناير/ كانون الثاني، إن لقاء فانكوفر لا يساهم في تطبيع الوضع حول شبه الجزيرة الكورية بل يؤدي لتأزمه.

© AFP 2018/ Belga/ Nicolas Maeterlinck كندا: الدول المشاركة بمؤتمر فانكوفر لا تهدد كوريا الشمالية

موسكو- سبوتنيك وأشارت الخارجية إلى أنه "لم يتم اقتراح بديل للوثيقة الروسية الصينية حول كوريا الشمالية خلال لقاء فانكوفر ".

كما لفتت إلى أن روسيا تعتبر قرار المشاركين في لقاء فانكوفر حول كوريا الشمالية غير مقبول وهدام.

وتابعت "تفكير المشاركين في لقاء فانكوفر حول فرض عقوبات أحادية الجانب ضد بيونغ يانغ تقوض أهمية قرارات مجلس الأمن الدولي".

وجاء في بيان الخارجية الروسية، نشر على الموقع الرسمي للوزارة "للأسف نضطر للإقرار بأن مثل هذه الفعاليات، التي تم عقدها بشكل مستعجل، تؤثر على عمل صيغ عديدة مجربة، ولا تساهم في تطبيع الوضع حول شبه الجزيرة الكورية وحولها، بل تعقده".

وجاء في البيان "خارطة الطريق الروسية — الصينية للتسوية الكورية تهدف نحو التسوية لكافة المشاكل عبر السبل السياسية الدبلوماسية السلمية حصرا بشكل مقبول للجميع، عبر الخفض المتبادل للنشاط العسكري في المنطقة، وإجراء مفاوضات كورية — كورية وأميركية — كورية".

وأضاف البيان "لم يقدم أحد أي بديل لهذه الوثيقة، ولم يتم طرح أي مقترحات بناءة خلال جلسات فانكوفر".