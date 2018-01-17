سلامة: لن ندخر أي جهد لمساعدة ليبيا في تشكيل حكومة فاعلة

أكد المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا، غسان سلامة، أن الأمم المتحدة ستساعد ليبيا في تشكيل حكومة جديدة، مشيرا إلى أهمية إصدار التشريعات اللازمة للانتخابات.

سبوتنيك. قال سلامة، خلال إحاطة لمجلس الأمن مساء اليوم الأربعاء، "بلورت مفاوضات لجنة الصياغة المشتركة توافقاً حول السلطة التنفيذية في ليبيا، وهناك حاجة إلى حكومة فاعلة، ولن ندخر أي جهد في مساعدة ليبيا في تشكيل هذه الحكومة".

وأضاف "المؤسسات في ليبيا ملزمة بإصدار التشريعات اللازمة للانتخابات، بطريقة متسقة مع الاتفاق السياسي"، مطالبا تلك المؤسسات "بتجاوز التشكيك المتبادل وأحادية العمل ووضع مصلحة الشعب الليبي فوق كل الاعتبارات".

وأكد مبعوث الأمم المتحدة لدى ليبيا غسان سلامة على ضرورة حظر الأسلحة خاصة في ظل توافد شحنات كبيرة من المتفجرات.

وقال إن "حظر الأسلحة مهم اليوم أكثر من أي وقت مضى، والأنباء عن اعتراض خفر السواحل اليوناني لشحنة كبيرة من المتفجرات مفزعة"، مضيفا أن "بلد بـ20 مليون قطعة سلاح لا يحتاج إلى قطعة إضافية".