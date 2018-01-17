انتحاريون من "بوكو حرام" يقتلون 12 شخصا في نيجيريا

قال مسؤولون من وكالة إدارة الطوارئ في بورنو إن مهاجمين انتحاريين من جماعة "بوكو حرام" قتلوا 12 شخصا وأصابوا 48 آخرين في هجوم وقع اليوم الأربعاء في مدينة مايدوغوري شمال شرقي نيجيريا.

أصيب اثنان بالقنابل في منطقة كراج مني على مشارف مايدوغوري، مركز الصراع مع المعارضة المسلحة، في وقت متأخر من بعد ظهر اليوم، وفقا لما ذكره المسؤولون، حسب "رويترز".

وكراج مني هو موقع مخيم للنازحين وهدف متكرر لهجمات "بوكو حرام".