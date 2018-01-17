هولندا تنحاز للإريتريين وتطرد أكبر دبلوماسي إريتري

ورفض متحدث باسم سفارة إريتريا التعليق على القرار.
وكان برنامج أرجوس بالإذاعة الهولندية قال الشهر الماضي إنه يتم إجبار اللاجئين الإريتريين على دفع "ضريبة شتات" في السفارة الإريترية في لاهاي، مقابل حصولهم على خدمات السفارة رغم طلبات سابقة من الحكومة الهولندية لوقف هذه الممارسة.
وأكمل الوزير الهولندي "هذا إجراء شديد على نحو استثنائي يهدف لتوجيه رسالة إلى حكومة إريتريا. نود أن نكون واضحين في أننا لن نتساهل مع ممارسات غير مرغوبة".
وأضاف أنه قرر عدم إغلاق السفارة، على غير رغبة الأغلبية في البرلمان الهولندي، لأن هذا سيجعل مساعدة الإريتريين مستحيلة.
ودعا الوزير الإريتريين إلى الإبلاغ عن التجاوزات التي تعرضوا لها في السفارة.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)