مجلس الأمن القومي: تركيا ستتخذ كافة الخطوات من أجل منع تشكيل "جيش إرهابي" قرب حدودها

كما أوصى مجلس الأمن القومي التركي في بيانه بتمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة ثلاثة أشهر إضافية.
وأضاف:
شعرنا بأسف جراء قيام دولة حليفة لنا في حلف شمال الأطلسي "الناتو" بإعلان الإرهابين شركاء لها وتسليحهم دون أن تأخذ أمننا بعين الاعتبار، وذلك في الوقت الذي تتعرض فيه بلادنا لتهديد المنظمات الإرهابية.
واختتم مجلس الأمن القومي التركي بيانه بتأكيد ضرورة استعادة الأسلحة الممنوحة لحزب الاتحاد الديمقراطي — وحدات حماية الشعب الكردية، الذي تعتبره تركيا ذراعا لحزب العمال الكردستاني في سوريا وتنظيما إرهابيا بأقصى سرعة بسبب استكمال الكفاح الفعلي ضد تنظيم "داعش" بقدر كبير.
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