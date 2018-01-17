مجلس الأمن القومي: تركيا ستتخذ كافة الخطوات من أجل منع تشكيل "جيش إرهابي" قرب حدودها

قال مجلس الأمن القومي التركي اليوم الأربعاء إن تركيا لن تسمح بإقامة "ممر إرهابي" ولا بتشكيل "جيش إرهابي" بالقرب من حدودها، مؤكدا أنه سيتم اتخاذ كافة التدابير المتعلقة بهذا الشأن.

© REUTERS/ Kayhan Ozer أردوغان: سنقضي على الإرهابيين في منبج وعفرين بمساعدة مقاتلي المعارضة السورية

أنقرة — سبوتنيك . وقال مجلس الأمن في بيان صدر عقب اجتماع عقده برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان "سيتم في المرحلة الأولى اتخاذ كافة الخطوات اللازمة بسرعة وعزم من أجل القضاء على التهديدات الموجهة لبلادنا من غرب سوريا ولتأمين سلامة أرواح مواطنينا وممتلكاتهم."

كما أوصى مجلس الأمن القومي التركي في بيانه بتمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة ثلاثة أشهر إضافية.

وأضاف:

شعرنا بأسف جراء قيام دولة حليفة لنا في حلف شمال الأطلسي "الناتو" بإعلان الإرهابين شركاء لها وتسليحهم دون أن تأخذ أمننا بعين الاعتبار، وذلك في الوقت الذي تتعرض فيه بلادنا لتهديد المنظمات الإرهابية.

واختتم مجلس الأمن القومي التركي بيانه بتأكيد ضرورة استعادة الأسلحة الممنوحة لحزب الاتحاد الديمقراطي — وحدات حماية الشعب الكردية، الذي تعتبره تركيا ذراعا لحزب العمال الكردستاني في سوريا وتنظيما إرهابيا بأقصى سرعة بسبب استكمال الكفاح الفعلي ضد تنظيم "داعش" بقدر كبير.