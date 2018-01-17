البرلمان الإيطالي يوافق على زيادة الوجود العسكري في ليبيا وإرسال قوات إلى النيجر

وافق مجلس النواب في البرلمان الإيطالي، اليوم الأربعاء، على زيادة الوجود العسكري في ليبيا وإرسال قوات إلى النيجر.

© REUTERS/ INTS KALNINS الحكومة الإيطالية بصدد إرسال قوات إلى ليبيا والنيجر

روما — سبوتنيك . قال رئيس الوزراء الإيطالي، باولو جنتيلوني، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بعد التصويت في البرلمان: "من أفغانستان إلى العراق ومن لبنان إلى كوسوفو ومن ليبيا إلى النيجر القوات الإيطالية وتعاوننا يعمل من أجل السلام والتنمية والاستقرار ومكافحة الإرهاب والنقل غير الشرعي للأشخاص".

هذا وأعلن رئيس الوزراء الإيطالي، باولو جنتيلوني، في وقت سابق، أن إيطاليا ستنقل جزءا من وحداتها من العراق وأفغانستان إلى شمال أفريقيا لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهديد الإرهاب.

وسيتم خفض عدد الوحدات في أفغانستان للنصف، إلى 750 جنديا، وسيغادر العراق نحو 200 جندي إيطالي.

وستضم البعثة الجديدة "غير القتالية" في النيجر 470 جنديا، يقومون بالدوريات بشكل رئيسي على الحدود مع ليبيا، والتي يتم من خلالها أكبر تدفق للمهاجرين إلى أوروبا.

ويرتبط توسيع البعثة الإيطالية في ليبيا من 375 إلى 400 شخص بضرورة المشاركة في العمليات الإنسانية وتدريب قوات الأمن الليبية ودعم حرس السواحل في هذا البلد الأفريقي. بالإضافة إلى الوحدات الجوية والبحرية التي تعمل بالفعل بالقرب من الساحل الليبي، ستضم البعثة 130 وحدة برية.

وينص المرسوم المعتمد على عدم إرسال قوات إلى دول الساحل فحسب، بل يؤكد أيضا مشاركة الجيش الإيطالي في البعثات الدولية في أفغانستان ولبنان والصومال والبلقان.