بيونغ يانغ: اجتماع فانكوفر ماهو إلا استفزاز

أعلن ممثل كوريا الشمالية في جنيف، تشوى ميونغ نام، اليوم الأربعاء، أن بيونغ يانغ تعتقد بأن الاجتماع الذي عقد في فانكوفر، حول كوريا الشمالية، ماهو إلا "استفزاز".

© Sputnik. Aleksei Kudenko موسكو: لقاء فانكوفر لا يساهم في تطبيع الوضع بشبه الجزيرة الكورية بل يأزمه

موسكو — سبوتنيك . وأشار الدبلوماسي الكوري الشمالي إلى أن بلاده تعتزم مقاومة العقوبات وفي نفس الوقت مستعدة للحوار.

وقال ممثل كوريا الشمالية في جنيف: "إننا ندين بشدة هذا الاجتماع… ولن يعزز السلام والأمن والعملية الجارية بين الشمال والجنوب الرامية إلى تهيئة بيئة سلمية وتخفيف حدة التوترات."

وفي السياق ذاته، أعلنت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند، اليوم الأربعاء، أن الدول المشاركة في المؤتمر حول كوريا الشمالية في فانكوفر لا تهدد سكانها ولا تريد سقوط نظامها.

في السياق ذاته، قال وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، إن استخدام القوة العسكرية لتنفيذ العقوبات ضد كوريا الشمالية ليست مطلوبة، لأن السفن التي تخالف نظام العقوبات كقاعدة عامة، يمكن احتجازها دون عمليات إجبارية.

وأوضح تيلرسون، إن الولايات المتحدة ترفض خطة "التجميد المزدوج" حول كوريا الشمالية، وحث تيلرسون روسيا والصين على التنفيذ الكامل لقوانين الأمم المتحدة في كوريا الشمالية، وقال إنه يجب على الجميع العمل معا لتحسين عمليات التدخل البحري ضد كوريا الشمالية.