ترامب ينفي نقل السفارة الأمريكية إلى القدس خلال عام

وردا على سؤال عن هذا التصريح، قال ترامب لـ"رويترز" في مقابلة، إن ذلك ليس صحيحا.
وكان نتنياهو قد صرح لصحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية، بأن "ثلاثة أمور تحدث في الولايات المتحدة لم تحدث من قبل، الأولى نقل السفارة، وبحسب تقييم قوي سوف تنتقل في وقت أقصر مما نتوقع" خلال عام من هذا اليوم.
ثانياً، "يوجد تغيير كبير تجاه إيران. الرئيس الأمريكي خصص وقتاً للتغيير المطلوب بخصوص الاتفاق النووي، و من الواضح جدا أن هذا الأمر سيحدث. لقد تحدث عن إلغاء الاتفاق".
الأمر الثالث فهو تحدي الأونروا للمرة الأولى، بعد 70 عاما. الهيئة التي تكرس الرواية الفلسطينية وإلغاء الصهيونية وهي المرة الأولى التي يحدث فيها أمر كهذا. عدم القيام بأي شيء أو هذا- إذن هذا. من الجيد أنهم يتقدمون ويقومون بشيء يتحدون خلاله هذه الهيئة".
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