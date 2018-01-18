البيت الأبيض: أمريكا لم تعد قادرة على تأجيل حل مشكلة كوريا الشمالية

أعلن رئيس جهاز البيت الأبيض جون كيلي، يوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة لم تعد قادرة على تأجيل حل مشكلة كوريا الشمالية.

واشنطن — سبوتنيك. وقال كيلي في مقابلة مع "فوكس نيوز": "لم يعد هناك طريق" يجب اتباعه لحل القضية.

© AP Photo/ Andrew Harnik ترامب: بيونغ يانغ تطور صاروخا قادرا على الوصول إلينا وهي تقترب أكثر يوما بعد يوم

وأضاف كيلي، "لقد استلم الرئيس هذا (ورثة). نحن أجلنا هذا العمل كثيرا، ونحن بحاجة للتعامل مع هذا الشاب (زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون ) لا يمكن أن يكون هناك سلاح نووي مع وسائل نقل، التي يمكنها أن تصل إلى أراضي الولايات المتحدة ".

وتجدر الإشارة، إلى أن الفترة الأخيرة تشهد زيادة المواجهة بين بيونغ يانغ وواشنطن، وذلك على خلفية المناورات العسكرية التي تقوم بتنفيذها القوات الأمريكية والكورية الجنوبية للتدريب على توجيه ضربة على كوريا الشمالية في حالة نشوب حرب في المنطقة.

هذا وفى وقت سابق، حذر زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، في خطاب بمناسبة العام الجديد، من أنه جاهز ويضع اصبعه على زر إطلاق الصواريخ النووية. وقال إنه يمتلك على سطح مكتبه الآن زر نووي يمكنه الضغط عليه إذا هددت الولايات المتحدة بلاده. وفي وقت لاحق، رد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأنه لديه أيضا زر نووي، لكنه أكبر وأقوى بكثير.