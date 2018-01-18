مقتل 53 راكبا في حريق بحافلة في كازاخستان(فيديو)

وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالة "روتيرز" إن الحريق اندلع في حافلتهم بمنطقة أكتاو بشمال غرب البلاد.

وأشارت الوزارة إلى أن خمسة أشخاص فحسب استطاعوا الهرب من الحافلة المشتعلة، مضيفة أنه لم يتضح بعد إن كان الركاب من كازاخستان أو من دولة أخرى.