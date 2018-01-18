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10:10 18 يناير/ كانون الثاني 2018
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    هجمات 11 سبتمبر

    الادعاء الأمريكي يوجه الاتهام لألماني بالتآمر لقتل أمريكيين

    © AFP 2018/
    العالم
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    وجه الادعاء الأمريكي الاتهام إلى ألماني مسجون حاليا في فرنسا بدعم تنظيم القاعدة خلال سنوات سبقت هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001 والتآمر لقتل أمريكيين.

    وقال الادعاء الاتحادي في نيويورك في لائحة الاتهام بمحكمة مانهاتن الاتحادية إن كريستيان جانجارسكي (51 عاما) ارتبط بعلاقات شخصية مع أسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة الراحل وأعضاء آخرين بالتنظيم. بحسب وكالة "رويترز".

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    © REUTERS/ Navesh Chitrakar TPX IMAGES OF THE DAY
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    وأضاف أن جانجارسكي ساعد القاعدة في التخطيط لهجمات على أمريكيين بمشاركة خبرته في أجهزة الكمبيوتر والاتصالات اللاسلكية وأنظمة الأسلحة وأنه سافر من ألمانيا إلى باكستان وأفغانستان خمس مرات على الأقل خلال الفترة بين عامي 1999 و2001 والتقى بأعضاء في القاعدة.

    ووفقا للائحة الاتهام، فإن جانجارسكي كان في ألمانيا وقت وقوع هجمات 11 سبتمبر، غير أنه قال فيما بعد إنه "كان على علم بأن شيئا كبيرا على وشك الحدوث".

    ولم يتضح ما إذا كان هناك محام لجانجارسكي في الولايات المتحدة.

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    وصدر حكم على جانجارسكي، وهو بولندي المولد اعتنق الإسلام، في فرنسا عام 2009 بالسجن 18 عاما بعدما أدين بالمساعدة في هجوم للقاعدة على معبد يهودي في جربة بتونس، أودى بحياة 21 شخصا عام 2002.

    واستهدف انتحاري يقود شاحنة صهريج معبأة بالغاز الطبيعي المعبد اليهودي، الذي احتل موقعه لمدة 1900 عام، مما أدى إلى تدميره.

    وستنتهي عقوبة جانجارسكي في فبراير/ شباط. وقالت السلطات الأمريكية في السابق إنها تريد تسليمه إليها.

    وقال مسؤولون فرنسيون إن جانجارسكي اعتدى على حراس السجن الأسبوع الماضي بعد أن سجلت مكالمة هاتفية له يقول خلالها إنه سيفعل شيئا حتى يظل في فرنسا.

    وفتح الادعاء الفرنسي تحقيقا في الاعتداء على الحراس. وقد يؤخر التحقيق ترحيله إلى الولايات المتحدة.

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    الكلمات الدلالية:
    أحداث 11 سبتمبر, الولايات المتحدة الأمريكية
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