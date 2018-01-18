كوريا الجنوبية تستأنف اتصالات "الخط الساخن" مع عسكريي الجارة الشمالية

أعلن مصدر من القوات المسلحة لكوريا الجنوبية، اليوم الخميس 18 يناير/ كانون الثاني، أن بلاده استأنفت عمل "الخط الساخن" للاتصال مع عسكريي كوريا الشمالية لتفادي الحوادث المسلحة في البحر الأصفر.

© REUTERS/ KCNA زعيم كوريا الشمالية يوعز ببدء محادثات فتح الخط الساخن مع كوريا الجنوبية

طوكيو- سبوتنيك. ونقلت وكالة "يونهاب" عن المصدر قوله: "بالأمس عند الساعة 11.02، حسب التوقيت المحلي، أصلحنا السلك النحاسي بالكامل لخط الاتصال العسكري في منطقة البحر الغربي وعاد لطبيعته".

وكان زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون قد أمر بالبدء في محادثات عبر قنوات خاصة، في "المنطقة المنزوعة بالسلاح" بانمنجوم عند الحدود بين البلدين، وذلك بعد إجراء محادثات على مستوى عال بين البلدين.