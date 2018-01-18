"النار والغضب" يتحول إلى عمل تلفزيوني

قالت مجلة "هوليوود ريبورتر"، المتخصصة في الشأن الفني، إن كتاب "النار والغضب"، الذي يتناول الحياة داخل البيت الأبيض في عهد الرئيس دونالد ترامب، سيتم تحويله إلى عمل تلفزيوني.

وذكرت المجلة أن شركة "إنديفر كونتنت" للترفيه اشترت حقوق الكتاب، وهو من تأليف الكاتب مايكل وولف، وتعتزم تحويله إلى عمل درامي تلفزيوني.

كما أشارت إلى أن المؤلف سيقوم بدور المنتج التنفيذي للمسلسل الذي سيباع لعدة شبكات تلفزيونية. ولم تحدد بعد أسماء الممثلين الذين سيشاركون في العمل أو موعد عرضه.

ويصور كتاب "نار وغضب" حالة من الفوضى في البيت الأبيض في العام الأول الذي أمضاه ترامب في الرئاسة، استنادا إلى لقاءات مكثفة أجراها مع ستيف بانون المستشار الاستراتيجي السابق لترامب وآخرين.

وبيعت أكثر من 28 ألف نسخة من الكتاب في الولايات المتحدة في الأسبوع الأول لصدوره وفقا لمؤسسة "إن بي بي بوكسكان".

وصدر الكتاب في الخامس من يناير/ كانون الثاني ويصف ترامب بأنه "شخص أحمق غير مستقر وغير مؤهل لتولي الرئاسة".

I’ve had to put up with the Fake News from the first day I announced that I would be running for President. Now I have to put up with a Fake Book, written by a totally discredited author. Ronald Reagan had the same problem and handled it well. So will I! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 7, 2018

​ورد ترامب على "تويتر"، قائلا إن وولف "فاشل يلفق قصصا من أجل أن يبيع هذا الكتاب الممل البعيد تماما عن الحقيقة".