رئيسا الأركان والاستخبارات التركية يتوجهان إلى موسكو

أعلنت هيئة الأركان العامة التركية، في بيان لها، اليوم الخميس 18 يناير/كانون الثاني، أن رئيس الأركان، خلوصي أكار، يصاحبه رئيس المخابرات التركية، هكان فيدان، توجها إلى روسيا لإجراء محادثات مع رئيس أركان القوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، حول الأوضاع في سوريا.

© AP Photo/ Petros Karadjias تركيا: ننسق مع روسيا وإيران بشأن عملية جوية في عفرين

موسكو — سبوتنيك . وجاء في البيان: "رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة التركية، خلوصي أكار، ورئيس المنظمة الوطنية للاستخبارات، هكان فيدان، توجها في 18 يناير إلى موسكو لإجراء محادثات مع رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف".

من جانبه، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، في وقت سابق، اليوم الخميس، إن تشكيل "جيش من الإرهابيين" على الحدود السورية التركية سيدمر علاقة بلاده مع واشنطن، مؤكداً أن تركيا تنسق مع روسيا وإيران بشأن عملية جوية في عفرين.

فيما أفادت وسائل إعلام تركية، صباح اليوم الخميس 18 يناير/كانون الثاني، بأن الجيش التركي رفع حالة التأهب على الحدود مع سوريا إلى أعلى مستوى.