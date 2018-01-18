الأركان التركية: رئيسا الأركان والاستخبارات يتوجهان لموسكو لإجراء محادثات حول سوريا

أعلنت هيئة الأركان العامة التركية، في بيان لها، اليوم الخميس، 18 يناير/كانون الثاني، أن رئيس الأركان، خلوصي أكار، يصاحبه رئيس المخابرات التركية، هكان فيدان، توجها إلى روسيا لإجراء محادثات مع رئيس أركان القوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، حول الأوضاع في سوريا.