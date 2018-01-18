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13:14 18 يناير/ كانون الثاني 2018
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    ترامب

    ترامب يكشف علاقته بممارسة الرياضة

    © REUTERS/ CARLOS BARRIA
    العالم
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    لا تتوقعوا أن يذهب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى صالة الألعاب الرياضية، رغم نصيحة الأطباء.

    ترامب
    © REUTERS/ KEVIN LAMARQUE
    ترامب لم يتخل عن هدف تحسين العلاقات مع موسكو
    قال ترامب في مقابلة مع "رويترز"، أمس الأربعاء، إنه يمارس الكثير من التمارين الرياضية في ملعب الغولف وفي مجمع البيت الأبيض.

    وذكر ترامب (71 عاما) في المقابلة التي جرت في المكتب البيضاوي: "أمارس الرياضة. أعني أمشي. أفعل هذا وذاك… أركض إلى المبنى المجاور. أمارس الرياضة أكثر مما يعتقد الناس".

    ويوم الثلاثاء، قال طبيب البيت الأبيض روني جاكسون إن صحة الرئيس ممتازة بشكل عام، لكنه يحتاج لإنقاص وزنه وتناول طعام صحي وممارسة الرياضة أكثر.

    وأشاد ترامب المعروف بحبه للوجبات السريعة بجاكسون الذي عمل مع رؤساء سابقين، لكن بدا محجما عن قبول اقتراح استخدام الصالات الرياضية في البيت الأبيض.

    وقال ترامب: "يذهب كثيرون إلى الصالات الرياضية ويتدربون لساعتين وما إلى ذلك. رأيت هؤلاء… ثم يجرون جراحة لتغيير الركبة وهم في الخامسة والخمسين أو لتغيير مفصل الفخذ وهم يفعلون كل هذه الأشياء. أنا لا أعاني من هذه المشاكل".

    وأبدى ترامب استعداده لتغيير نظامه الغذائي ربما بتناول كميات أقل من وجبات البيت الأبيض.

    وكان الرئيس السابق باراك أوباما وسلفه جورج بوش الابن من المولعين بممارسة التمارين الرياضية، لكن ترامب لا يمارس الرياضة بشكل يومي. ويقول إنه يمارس الرياضة من خلال لعب الجولف رغم أن الأمر لا يتعدى التنقل في أرجاء الملعب مستخدما عربة الجولف.

    وقال ترامب إن المشي سيجعله يمضي وقتا أطول في الملعب "ولا أريد أن أضيع الوقت".

    ويعتبر ترامب من أصحاب الوزن الزائد ويقترب كثيرا من السمنة إذ يبلغ طول 190 سنتيمترا ووزنه 108 كيلوغرامات.

    وقال قبل أن يتفحص مراسلي رويترز ويصفهما بأنهما: "من أصحاب القوام الممشوق" إن "معظمنا بوسعه أن يخسر بضعة كيلوجرامات".

    وبالنسبة لقدراته العقلية أشار ترامب إلى تصريح طبيبه بأنه اجتاز ببراعة فحصا للقدرات الإدراكية. واستغل الفرصة للهجوم على سابقيه أوباما وبوش وبيل كلينتون لأنهم لم يفعلوا شيئا لكبح تهديدات كوريا الشمالية.

    وقال ترامب: "أظن أنهم جميعا أدركوا أن عليهم أن يتركوا الأمر لرئيس يسجل أعلى الدرجات في الفحوص (الطبية). ماذا يسعني أن أقول لك؟".

    وأضاف أنه أبهر الفريق الطبي بأدائه على جهاز المشي الكهربائي في الآونة الأخيرة، بصرف النظر عما إذا كان كان يمارس الرياضة بانتظام أم لا.

    كما أشار إلى أنه نجح من قبل في إتباع حمية غذائية لإنقاص وزنه.

    ومضى قائلا: "أنا أؤمن جدا بالحميات الغذائية لأني شخص قوي كما تعرفون؟ اضرب كرة (الجولف) بقوة فتذهب بعيدا. أعني أنني قوي.. جسمانيا.

    وأتم: "الذين يعدون الطعام في البيت الأبيض ممتازون لكن أظن أن بوسعهم أن يجعلوا الكميات أصغر وربما نستبعد بعض المكونات التي تساعد على السمنة… لا مشكلة معي في هذا".

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    الكلمات الدلالية:
    الرئيس الأمريكي, ترامب, الرياضة, البيت الأبيض
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