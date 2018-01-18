العثور على 33 جمجمة بشرية غربي المكسيك

أفادت السلطات المكسيكية إن الشرطة عثرت على ما لا يقل عن 33 جمجمة بشرية مدفونة غربي البلاد في أحدث اكتشاف من نوعه في منطقة تعاني من تزايد العنف بين عصابات المخدرات.

وذكر مسؤول في حكومة ولاية ناياريت طلب عدم نشر اسمه "حتى الآن عثرنا على 33 جمجمة. كلها اكتشفت في نفس المنطقة"، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

© AP Photo/ العثور على 9 جثث بشاحنة في المكسيك

وأضاف أنه لم يتضح بعد هوية أصحاب الجماجم أو سبب دفنها في ثلاث مقابر قريبة من سطح الأرض.

وقال إن التحقيقات تجري في الموقع في ولاية ناياريت الواقعة في جنوب البلاد منذ، يوم السبت، ومن المحتمل العثور على رفات بشرية أخرى.

وناياريت من بين الولايات التي تعاني زيادة كبيرة في أعمال القتل المتصلة بالأنشطة الإجرامية الأمر الذي دفع جرائم القتل إلى مستويات قياسية في المكسيك في عام 2017.

وكانت السلطات الأمريكية ألقت القبض على المدعي العام لولاية ناياريت في سان دييجو العام الماضي لاتهامه بتهريب مخدرات.