بوتين يدعو لتعزيز التعاون بين الاتحاد الاقتصادي الأوراسي والأمم المتحدة

أكد الرئيس الروسي، فلاديمر بوتين، اليوم الخميس، أن روسيا تسعى لمواصلة تعاون الاتحاد مع منظمة الأمم المتحدة، وكذلك لتعزيز مواقع الاتحاد في منظمة التجارة العالمية والمشاركة بشكل كامل في منظمة الجمارك العالمية.

© Sputnik. Ekaterina Shtukina توقيع اتفاقية تبادل تجاري بين الهند والاتحاد الأوراسي

موسكو — سبوتنيك . وجاء في رسالة بوتين لرؤساء الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، نشرت على موقع الكرملين الرسمي: "مصممون على مواصلة تفاعل الاتحاد الاقتصادي الأوراسي مع الأمم المتحدة وهياكلها المتخصصة، ونرى أنه من المهم أن يسهم الاتحاد كذلك في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وغيرها من المبادرات العالمية المتقدمة، ومن الضروري العمل معا على تعزيز مواقع الاتحاد في منظمة التجارة العالمية، والعمل من أجل تحقيق المساهمة الشاملة للاتحاد الاقتصادي الأورسي في أنشطة المنظمات الدولية الأخرى، بما في ذلك والمنظمة الدولية للجمارك".

الجدير بالذكر أن الاتحاد الاقتصادي الأوراسي تأسس في 1 كانون الثاني/يناير 2015، ويضم في عضويته — بيلاروس، كازخستان، روسيا، أرمينيا وقرغيزستان. وأعربت عن الرغبة بإنشاء منطقة للتجارة الحرة مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي أكثر من 40 دولة ومنظمة دولية، بما فيها إندونيسيا، الهند، الصين، تايلاند، كمبوديا، إسرائيل. ويذكر أن الاتحاد وقع في عام 2015 اتفاقية للتجارة الحرة مع فيتنام.