دول البلطيق تتحول إلى ساحة للحرب

يرى خبراء عسكريون أن دول البلطيق، التي تتقرب من حلف الناتو وتسمح بنشر البنية التحتية للحلف على أراضيها، يجب أن تدرك أنها قد تشكل أهدافا في حال نشوب أي نزاع.

وكان حلف الناتو قد قرر أثناء قمته في وارسو في عام 2016، نشر أسلحته في لاتفيا وليتوانيا وإستونيا وبولندا بناء على طلب تلك البلدان. وقد أرسلت كتائب تضم حوالي 1200 جندي من بريطانيا وفرنسا إلى مدينة تابا في نيسان/أبريل من العام الماضي.

© Sputnik. Grigoriy Sisoev روسيا تشعر بالقلق إزاء تطور الأوضاع العسكرية في البلطيق وتعزيز الناتو في المنطقة

كما أفادت الأنباء في وقت سابق أن الولايات المتحدة تنوي إنفاق أكثر من 200 مليون دولار لترميم وتطوير المرافق العسكرية للقواعد الجوية الأمريكية، المتواجدة في أوروبا الشرقية، حسبما أفادت صحيفة "إير فورس تايمز". ويعتبر هذا التمويل جزءا من "مبادرة الردع الأوروبية".

وقال الخبير العسكري الكسندر خرولينكو لـ"سبوتنيك": "إن جيراننا المقربين — هم دول البلطيق. وبرأيي فيجب على قيادة تلك الدول إدراك المسؤولية عن التحضير لهذه الحرب. وإدارك حقيقة أنهم يحولون أنفسهم وشعوبهم وبنيتهم التحتية إلى أهداف".

ووفقا لأقواله، لا بد من مشاركة دول البلطيق للتغلب على التوتر، "على الشعب التأثير على السياسيين، الذين يقودون تلك الدول إلى طريق مسدود".

كما أعرب عضو الأكاديمية الروسية للعلوم الصاروخية والمدفعية قنسطنطين سيفكوف عن وجهة نظر مماثلة، قائلا: "يجب على سياسيي الدول، التي تفتح أراضيها لإقامة أهداف عسكرية لحلف الناتو، أعني جورجيا وبلدان أخرى من دول البلطين، أن تدرك بشكل واضح أنهم يعدون بلدانهم وشعوبهم لحرب نووية وصاروخية. وستتحول بلدانهم إلى ساحة لحرب الصواريخ النووية".