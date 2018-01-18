الرئاسة التركية: الخطوات التي نتخذها في عفرين ومنبج هي لحماية الأمن القومي

وأكد المتحدث، في تصريحات نقلتها قناة "تي أر تي"، "تركيا تستطيع أن تحمي أمنها والجهات التي تنزعج من حق تركيا في حماية أمنها عليها أن تراجع نفسها".
وأشار إلى أن "الخطوات التي ستتخذها تركيا في عفرين، ومنبج، وجرابلس، أو في نقاط أخرى، هي لحماية أمنها القومي، وليست عملية موجهة ضد أكراد سوريا على الإطلاق".
وكان نائب وزير الخارجية السورية قد حذر اليوم من أنه "في حال المبادرة إلى بدء أعمال قتالية في منطقة عفرين فإن ذلك سيعتبر عملا عدوانيا من قبل الجيش التركي على سيادة أراضي الجمهورية العربية السورية طبقا للقانون الدولي المعروف لدى الجانب التركي".
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