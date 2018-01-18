الرئاسة التركية: الخطوات التي نتخذها في عفرين ومنبج هي لحماية الأمن القومي

قال المتحدث باسم الرئاسة التركية، اليوم الخميس، إن الخطوات التي تتخذها بلاده في مدينتي عفرين ومنبج السوريتين هي لحماية الأمن القومي.

© AP Photo/ Anja Niedringhaus سوريا: أي عملية قتالية تركية ضد عفرين تعتبر عملا عدوانيا

القاهرة- سبوتنيك. وأوضح المتحدث "الخطوات التي ستتخذها تركيا في عفرين ومنبج وغيرها هي لحماية أمنها القومي وليست موجهة ضد أكراد سوريا على الإطلاق".

وأكد المتحدث، في تصريحات نقلتها قناة "تي أر تي"، "تركيا تستطيع أن تحمي أمنها والجهات التي تنزعج من حق تركيا في حماية أمنها عليها أن تراجع نفسها".

وأشار إلى أن "الخطوات التي ستتخذها تركيا في عفرين، ومنبج، وجرابلس، أو في نقاط أخرى، هي لحماية أمنها القومي، وليست عملية موجهة ضد أكراد سوريا على الإطلاق".

وكان نائب وزير الخارجية السورية قد حذر اليوم من أنه "في حال المبادرة إلى بدء أعمال قتالية في منطقة عفرين فإن ذلك سيعتبر عملا عدوانيا من قبل الجيش التركي على سيادة أراضي الجمهورية العربية السورية طبقا للقانون الدولي المعروف لدى الجانب التركي".