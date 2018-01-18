بعد 31 عاما... جندي إسرائيلي مات متأثرا بجراحه

توفي الجندي في الجيش الإسرائيلي أبراهام عجمي، اليوم الخميس، متأثرا بجراح أصيب بها منذ حوالي 31 عاما إبان مشاركته قي عملية اجتياح جنوب لبنان عام1987.

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ونقلت الصحيفة الإسرائيلية " يديعوت أحرونوت " أن الجندي الإسرائيلي عجمي تعرض لإصابة خطيرة في رأسه من خلال انفجار قذيفة صاروخية بالقرب منه خلال تواجده في إحدى الثكنات العسكرية التابعة للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان.

ونقل عجمي على أثرها إلى المستشفى بسبب حالته الحرجة، حيث رقد في حالة شلل تام مدة 31 عاما. وفارق الحياة صباح اليوم بعد تدهور حالته الصحية منذ أسابيع.

وقد دفن عجمي، وسط مراسم عسكرية في المقبرة العسكرية في "حولون".