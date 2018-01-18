قطر وروسيا تبحثان معرض إكسبو 2025

بحثت دولة قطر خلال لقاء ممثلي اللجنة التنظيمية مع وزير الطاقة والصناعة القطري محمد بن صالح السادة، طلب روسيا، استضافة معرض "إكسبو 2025" في مدينة يكاتيرينبورغ.

© AP Photo/ Muhammed Muheisen روسيا تسجن كاهنا بتهمة الاستغلال الجنسي للأطفال

موسكو — سبوتنيك . جاء في بيان نشر على موقع "إكسبو روسيا 2025. كوم" الإلكتروني، أن السادة، أكد خلال اللقاء الذي عقد في مقر الوزارة في العاصمة القطرية الدوحة، على دور يكاتيرينبورغ كمدينة شابة تمكنت من التغلب على منافسة كبيرة داخل البلاد.

وقال الوزير القطري: "عندما كنا نناضل من أجل استضافة كأس العالم لعام 2022، كانت إحدى نقاطنا الرئيسية هي. أعطوا الفرصة للمدن والبلدان الفتية لإظهار نفسها! ولهذا السبب بالذات أود أن أثني على روسيا، لأنها منحت الحق باستضافة المعرض العالمي ليس لموسكو وسان بطرسبورغ، حيث يكون من الأسهل بكثير دعوة الناس من جميع أنحاء العالم، ولكن لمدينة يكاتيرينبورغ الشابة".

من جهتها دعت رئيسة اللجنة التنظيمية لمعرض إكسبو 2025، سفيتلانا ساغيداك، وزير الطاقة والصناعة القطري، لزيارة روسيا، لحضور كأس العالم، الذي سيجري في حزيران/ يونيو من هذا العام.

وأشارت ساغيداك إلى أن "روسيا وقطر متشابهتان في الوقت الحالي، حيث أن كلا البلدين يخضعان لعقوبات اقتصادية، غير أن هذه الصعوبات المؤقتة يجب أن تقوي دولتينا، وخاصة في ظل وجود قادة أقوياء على رأسيهما".

كما أعرب الوفد الروسي عن استعداد شركات الأورال، لمساعدة قطر خلال إنشاء الملاعب لكأس العالم عام 2022، وتنفيذ المشاريع في قطاع النفط والغاز.

يذكر أن معرض "إكسبو" هو تظاهرة عالمية كبرى، يتم تنظيمه كل خمس سنوات في إحدى مدن العالم منذ القرن التاسع عشر.

وحرصت معارض إكسبو العالمية منذ انطلاقها في عام 1851، على الاحتفاء بقدرات الإنسان وإبداعاته، حتى أصبحت تشكل منصة، يجتمع العالم تحت مظلتها مرة كل خمس سنوات، بهدف الاحتفاء بالإنسان وأفكاره.