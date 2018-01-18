"غالوب": ألمانيا تتربع على عرش "الزعامة العالمية" متجاوزة الولايات المتحدة

أظهر تقرير مؤسسة "غالوب" العالمية، تراجع الولايات المتحدة في تصنيف "الزعامة العالمية" خلال أول عام لرئاسة دونالد ترامب إلى نسبة قياسية بلغت 30 في المئة، فاسحة المجال لألمانيا التي احتلت المرتبة الأولى في التصنيف بنسبة41 في المئة.

© REUTERS/ Axel Schmidt ألمانيا مستمرة بدعم العراق مقابل الحل السلمي للنزاع الداخلي

موسكو — سبوتنيك . جاء في تقرير المؤسسة: "فقدان التأييد للزعامة الأمريكية قد يؤثر على نفوذ الولايات المتحدة في الخارج. ألمانيا بنسبة تأييدها المستقرة التي تبلغ 41%، حلت مكان الولايات المتحدة بصفة القوة العظمى كأعلى تصنيف ائتماني".

وأضافت المؤسسة في تقريرها، أن "مرتبة الولايات المتحدة اقتربت من مرتبة الصين، التي حصلت على 31%، وروسيا، التي يؤيد زعامتها 27%، ويذكر أن نسبة تأييد الولايات المتحدة خلال حكم باراك أوباما كانت 48 %، أما خلال رئاسة جورج بوش — 34 %".