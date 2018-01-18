تمديد حالة الطوارئ في تركيا لمدة ثلاثة أشهر أخرى

صوت البرلمان التركي، اليوم الخميس، بالأغلبية لصالح قرار تمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة ثلاثة أشهر أخرى اعتبارا من 19 كانون الثاني / يناير.

© REUTERS/ OSMAN ORSAL مجلس الأمن القومي التركي يوصي بتمديد حالة الطوارئ ثلاثة أشهر أُخرى

وتفرض تركيا حالة الطوارئ منذ تموز/ يوليو عام 2016، بعد محاولة انقلاب فاشلة على الرئيس رجب طيب أردوغان.

وتتهم السلطات التركية، تنظيم الداعية والسياسي المعارض، فتح الله غولن، المقيم في بنسلفانيا بالولايات المتحدة الأميركية، والذي تسميه (التنظيم الموازي)، المكون من أنصاره في تركيا، بتدبير محاولة الانقلاب، فيما رفض غولن كافة الاتهامات الموجهة إليه، واستنكر المحاولة الانقلابية.

هذا وقد اتخذت السلطات التركية إجراءات قانونية بحق ما يزيد عن 169 ألف في إطار التحقيق في محاولة الانقلاب حيث تم اعتقال ما يقرب من 50 ألف، في حين تم الإفراج عن 7 آلاف 430 شخصاً فيما بعد، بينما صدرت مذكرات اعتقال بحق 7 آلاف و266 شخصاً.

وحسب معطيات نقابة الصحفيين وجمعية الصحفيين التركية فإن السلطات التركية أوقفت 216 صحفياً بعد إعلان حالة الطوارئ في البلاد عقب محاولة الانقلاب في حين بقي 2308 صحفيا دون عمل، كما جرى إغلاق 13 محطة تلفزيونية و5 وكالات أنباء و62 صحيفة و19 مجلة و34 محطة إذاعية و29 دار نشر.

كما فصلت السلطات التركية نحو 7 آلاف 655 عسكري 150 منهم برتبة جنرال وأميرال و4 آلاف و 287 منهم ضباط من القوات المسلحة التركية عقب محاولة الانقلاب وفق بيانات وزارة الدفاع كما أبعدت 786 عسكري عن وظائفهم مؤقت.