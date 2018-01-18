شرطية تسقط من فوق حصانها أمام موكب البابا

أمر البابا فرنسيس قائد سيارته الخاصة بالتوقف، اليوم الخميس، بعد أن سقطت شرطية من قوة الخيالة من ظهر حصانها الذي أصيب بحالة هياج لدى مرور موكب البابا.

© REUTERS/ ALESSANDRO BIANCHI البابا في رسالة نهاية العام: 2017 سنة الحروب والأكاذيب والظلم

وذكرت "رويترز" أن البابا فرنسيس ترجل من سيارته ووقف عدة دقائق على الرصيف وهو يتبادل معها الحديث إلى أن وصلت سيارة الإسعاف لنقلها.

وقال مسؤولون إن إصابات الشرطية ليست خطيرة.

من جهة أخرى وفي سياق منفصل، أعرب البابا فرنسيس مجددا عن أمله "في وضع دولي للقدس، واستئناف الحوار بين الإسرائيليين والفلسطينيين من أجل التوصل إلى حل يقوم على وجود دولتين"، كما أفاد بيان للفاتيكان اليوم الخميس.