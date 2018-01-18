عقيد في الجيش التركي ينفي إرسال تعزيزات عسكرية إلى الحدود السورية

نفى العقيد الركن، إسماعيل غولدوغان، الضابط في هيئة الأركان العامة للجيش التركي، الأنباء التي تناقلتها وسائل الإعلام حول تسريع الجيش التركي عملية إرسال تعزيزات عسكرية إلى الحدود السورية وتأهبه، استعدادا لإطلاق عملية عسكرية في عفرين.

© REUTERS/ Kayhan Ozer الرئاسة التركية: الخطوات التي نتخذها في عفرين ومنبج هي لحماية الأمن القومي

أنطاكيا — سبوتنيك . وقال غولدوغان في حديث لوكالة "سبوتنيك" إنه "لا أساس للأنباء التي تتناقلها وسائل الإعلام حول تسريع عملية إرسال تعزيزات عسكرية إلى الحدود السورية ورفع حالة التأهب، استعدادا لإطلاق عملية عسكرية في عفرين".

وأضاف غولدوغان "أن الجيش التركي كان يستعد للعملية منذ أسابيع، في حين لم يصدر أي تصريح رسمي عن هيئة الأركان حول تسريع التحضيرات للعملية ورفع حالة التأهب".

وردا عن سؤال حول ما إذا كانت قوات الجيش التركي تواصل قصف مواقع "وحدات حماية الشعب" الكردية في عفرين، قال العقيد غولدوغان "إن قوات الجيش التركي تقصف مواقع وحدات حماية الشعب الكردية عندما تتعرض لاعتداء من الجانب الآخر وحاليا لا تقصف القوات التركية مدينة عفرين لكن إذا تعرضت للاعتداء فسترد بقصف مدفعي في إطار حق الدفاع عن النفس".

وكانت وسائل إعلام تركية قد زعمت أن الجيش التركي سرّع عمليات إرسال ناقلات جنود مدرعة إلى الحدود السورية وذلك استعدادا لإطلاق العملية العسكرية المرتقبة في عفرين.

كما قالت الوسائل، "إن قوات الجيش التركي المتمركزة على الحدود السورية في ولاية كيليس تقصف مواقع "وحدات حماية الشعب" الكردية في عفرين ردا على اعتداء المسلحين الأكراد".