كازاخستان تلعب دور الوسيط في مسألة نزع سلاح كوريا الشمالية النووي

أعلن الرئيس الكازاخي، نور سلطان نزارباييف، أن بلاده مستعدة للعب دور الوسيط في مسألة نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية، وتقديم ساحة للمفاوضات.





وموضوع الاجتماع هو "عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل من خلال إجراءات بناء الثقة"، الذي جرى اختياره من قبل كازاخستان، التي ترأس مجلس الأمن الدولي في يناير/ كانون الثاني.





وكان وزير الخارجية الأمريكي، ريكس تيلرسون ، قد صرح في وقت سابق، بأن الولايات المتحدة لا تقبل شروطا مسبقة لبدء مفاوضات مع كوريا الشمالية، وعلى وجه الخصوص، لا تؤيد خطة "التجميد المزدوج" الروسية الصينية المشتركة.





وكانت روسيا والصين اقترحتا خطة "تجميد مزدوج" لحل المشكلة الكورية الشمالية، التي تنص على وقف التجارب النووية وإطلاق الصواريخ الكورية الشمالية من ناحية، وعلى عدم إجراء تدريبات كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، من جهة أخرى.





وتنص الخطة، أن تبدأ الأطراف المتنازعة، بشكل متواز بمفاوضات، لتبني مبادئ عامة للعلاقات المتبادلة، بما في ذلك عدم استخدام القوة، ونية بذل الجهود من أجل نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.