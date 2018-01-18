ماكرون يشيد بالتعاون الدفاعي مع بريطانيا

أشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم، الخميس 18 يناير/ كانون الثاني، بقوة العلاقات الفرنسية البريطانية، على الرغم من انسحاب الأخيرة من الاتحاد الأوروبي، ولكنه أكد أنه لن يسمح للقطاع المالي البريطاني بأن يكون له امتيازات في دخول السوق الأوروبية الموحدة.