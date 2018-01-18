أمريكا تدعو تركيا إلى عدم مهاجمة عفرين السورية

دعت وزارة الخارجية الأمريكية تركيا إلى عدم القيام بعمل عسكري في منطقة عفرين السورية، والتركيز على محاربة تنظيم "داعش" الإرهابي.

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، أنه يجب على أنقرة أن تواصل التركيز على محاربة الإرهاب، وعدم تنفيذ عملية عسكرية في منطقة عفرين السورية، وفقا لوكالة "رويترز".

وأوردت "رويترز" قول هيذر ناورت، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أن واشنطن ستدعو الأتراك إلى عدم الإقدام على أي أفعال من هذا النوع".

من جانبه نفى العقيد الركن، إسماعيل غولدوغان، الضابط في هيئة الأركان العامة للجيش التركي، اليوم الخميس، الأنباء التي تناقلتها وسائل الإعلام حول تسريع الجيش التركي عملية إرسال تعزيزات عسكرية إلى الحدود السورية وتأهبه، استعدادا لإطلاق عملية عسكرية في عفرين.

© REUTERS/ Umit Bektas عقيد في الجيش التركي ينفي إرسال تعزيزات عسكرية إلى الحدود السورية

وقال غولدوغان في تصريح لـ"سبوتنيك" إنه لا أساس للأنباء التي تتناقلها وسائل الإعلام حول تسريع عملية إرسال تعزيزات عسكرية إلى الحدود السورية ورفع حالة التأهب، استعدادا لإطلاق عملية عسكرية في عفرين".

وأضاف غولدوغان: "الجيش التركي كان يستعد للعملية منذ أسابيع، في حين لم يصدر أي تصريح رسمي عن هيئة الأركان حول تسريع التحضيرات للعملية ورفع حالة التأهب".

وقال غولدوغان إن قوات الجيش التركي تقصف مواقع وحدات حماية الشعب الكردية عندما تتعرض لاعتداء من الجانب الآخر، مضيفا: " حاليا لا تقصف القوات التركية مدينة عفرين لكن إذا تعرضت للاعتداء فسترد بقصف مدفعي في إطار حق الدفاع عن النفس".

وكانت وسائل إعلام تركية زعمت أن الجيش التركي سرّع عمليات إرسال ناقلات جنود مدرعة إلى الحدود السورية وذلك استعدادا لإطلاق العملية العسكرية المرتقبة في عفرين.

وتحدثت تقارير إخبارية عن أن قوات الجيش التركي المتمركزة على الحدود السورية في ولاية كيليس تقصف مواقع "وحدات حماية الشعب" الكردية في عفرين ردا على اعتداء المسلحين الأكراد".