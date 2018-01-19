تسجيل
05:38 19 يناير/ كانون الثاني 2018
مباشر
    بحث
    الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في هامبورغ، ألمانيا

    ماكرون يرغب بتمرير قانون لمحاربة "الأخبار المزيفة"

    © Sputnik. Alex Pantsikov
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0

    يرغب الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، بتمرير قانون لمحاربة "الأخبار المزيفة" الذي حدد خطوطه العريضة وزير الثقافة فرانسوا نيسن مطلع الأسبوع والذي تعرض لانتقادات شديدة من قبل الاتحاد الأوروبي للصحفيين.

    باريس — سبوتنيك. وأوضح ريكاردو غوتييريز الأمين العام للاتحاد الأوروبي للصحفيين في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك الفرنسية" ما هو الخطأ في هذا القانون، قائلا: "هذه الاستراتيجية خاطئة والأهم من ذلك كونها استراتيجية عكسية، فلذلك بدلا من محاربة الأخبار المزيفة على العكس سنعززها".

    وأضاف غوتييريز: "نحن في (الاتحاد الأوروبي للصحفيين) نعارض هذا القانون، الذي يبدو لنا معسرا من الناحية النظرية والعملية والذي وفق اعتقادي قانون يستحيل تطبيقه، فضلا عن كونه غير عملي".

    الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس الفلسطيني محمود عباس في باريس، فرنسا 22 ديسمبر/ كانون الأول 2017
    © REUTERS/ Francois Mori/Pool
    ماكرون يقترح قانون جديد حول نشر المعلومات إعلاميا
    وأشار غوتييريز إلى أن "هذا القانون ينتهك الحقوق الأساسية التي تكفلها الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي تتناولها المادة 10، حرية التعبير، فلذلك يبدو لنا هذا التدبير غير متناسب".

    وتابع، "اتخاذ قرار بطبيعة الأخبار المزيفة ستطرح على قضاة الأمور العاجلة، فضلا عن مطالبة القضاة البت بأسرع وقت ممكن ما أذا كان هذا الخبر مزيف أو صحيح، فهذا أمر سخيف، لأنه في الكثير من الأحيان من الصعب التحقق من صحة المعلومات، لصعوبتها من الناحية القانونية… وفي بعض الحالات، القاضي ببساطة لن يكون قادرا على التحقق من صحة المعلومات، لأن الصحفي وفقا لمبادئ الأخلاق المهنية يمكن أن يقول له (أي للقاضي)، لا أستطيع تقديم أدلة، لأنني يجب أن أدافع عن مصدري".

    وقال الأمين العام للاتحاد الأوروبي للصحفيين: "بالنسبة لنا كصحفيين، فكرة أن تبت العدالة أو ما هو أسوأ كالدولة بما هو صحيح وما هو مزيف، بغيضة".

    وأضاف متسائلا، "لا أفهم لماذا اختارت السلطات الفرنسية طريقا قمعيا، لأن هذا القانون يخنق الحرية، فضلا إنه تحت شعار حذف الأخبار المزيفة ستحذف معها المواقع التي تنشرها أو الحسبات في الشبكات الاجتماعية".

    وختم الأمين العام للاتحاد الأوروبي للصحفيين قوله، "إن الهدف لا يتناسب تماما مع التهديد الذي يشكله هذا الإجراء بالنسبة لحرية الصحافة وحرية التعبير، لأنه وفقا للدراسات التي أجرتها بعض المواقع أشارت فيها إلى أن الأخبار المزيفة لها تأثير نسبي جدا على الحملات الانتخابية".

    انظر أيضا:

    ترامب يعلن عن الفائزين في مسابقة "الأخبار المزيفة"
    السفارة الروسية لدى لندن تكشف كيف تُصنع الأخبار المزيفة (فيديو)
    كيف أصبحت الأخبار المزيفة جزءاً من الحرب.... خان شيخون وأمثلة أخرى
    ترامب يهاجم مجددا إعلام "الأخبار المزيفة"
    الكلمات الدلالية:
    أخبار العالم, حرية الصحافة, قانون, الأخبار المزيفة, الاتحاد الأوروبي للصحفيين, ماكرون, فرنسا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    سكان مدينة لينينغراد المحاصرة يخرجون من منازلهم بعد إطلاق صافرات إنذار
    خمسة وسبعون عاما على كسر حصار لينينغراد
    الولايات المتحدة وجيشها الجديد في سوريا
    واشنطن تشكل جيشها الجديد في سوريا: باقون "رغما عنكم"
    معاناة أطفال اليمن
    معاناة أطفال اليمن

    تابعونا

    sputnik.arabic
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك