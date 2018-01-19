البنتاغون يعلق على ظهور سفينة "تجسس" روسية قبالة السواحل الأمريكية

جاء ذلك خلال تعقيبها على التقارير الصحفية، التي أفادت بظهور سفينة استطلاع روسية بالقرب من سواحل الولايات المتحدة الأمريكية.
ووفقا لها، فإن الولايات المتحدة تراقب عن كثب جميع السفن في هذه المنطقة في نطاق مسؤولية القيادة الشمالية للجيش الأمريكي، ولكننا لن نكشف عن أي سفن بالتحديد نقوم بتتبعها أو لا نتتبعها".
يذكر أنه في وقت سابق، نقلت صحيفة "واشنطن فري بيكون"، عن مصادر عسكرية أن سفينة الاستطلاع التابعة لروسيا الاتحادية "فيكتور ليونوف" قد مرت أمام ساحل الولايات المتحدة المطل على المحيط الأطلنطي.
وبحسب الصحيفة، فإن مهمة سفينة الاستطلاع الروسية كانت "التجسس على غواصات الصواريخ الأمريكية".
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