البنتاغون يعلق على ظهور سفينة "تجسس" روسية قبالة السواحل الأمريكية

أعلنت رئيسة المكتب الصحفي للقيادة الشمالية للجيش الأمريكي وقيادة الدفاع الجوي الفضائي لشمال أمريكا، ماري ريكس، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة تعترف بحق حرية الملاحة في المياه الدولية.

جاء ذلك خلال تعقيبها على التقارير الصحفية، التي أفادت بظهور سفينة استطلاع روسية بالقرب من سواحل الولايات المتحدة الأمريكية.

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وأضافت، "أننا على علم بأمر هذه السفينة ولكننا في الوقت ذاته، نعترف بحقوق جميع الدول ذات السيادة فى التنقل بحرية فى المياه الدولية وزيارة الدول التى لديها اتفاقيات معها".

ووفقا لها، فإن الولايات المتحدة تراقب عن كثب جميع السفن في هذه المنطقة في نطاق مسؤولية القيادة الشمالية للجيش الأمريكي، ولكننا لن نكشف عن أي سفن بالتحديد نقوم بتتبعها أو لا نتتبعها".

يذكر أنه في وقت سابق، نقلت صحيفة "واشنطن فري بيكون"، عن مصادر عسكرية أن سفينة الاستطلاع التابعة لروسيا الاتحادية "فيكتور ليونوف" قد مرت أمام ساحل الولايات المتحدة المطل على المحيط الأطلنطي.

وبحسب الصحيفة، فإن مهمة سفينة الاستطلاع الروسية كانت "التجسس على غواصات الصواريخ الأمريكية".