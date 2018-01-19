وزير الدفاع التركي: عملية عفرين بدأت فعليا

أعلن وزير الدفاع التركي، اليوم الجمعة 19 يناير/ كانون الثاني، أن "عملية عفرين بسوريا بدأت فعليا".

© AP Photo/ أمريكا تدعو تركيا إلى عدم مهاجمة عفرين السورية

وأوضح الوزير أن "عملية عفرين بسوريا بدأت فعليا بقصف عبر الحدود"، مشيرا إلى أن الأمر لا يتطلب أي تأخير.

وقال الوزير التركي، بحسب ما نقلت عنه وكالة "رويترز"، "عملية عفرين بسوريا ستتم دون تأخير".

وأوضح نور الدين جانكيلي أن "المعارضة السورية المعتدلة ستشارك في عملية عفرين وسنقدم لهم جميع أنواع الدعم".

وتابع: "تركيا ليس لديها خيار سوى القضاء على كل العناصر الإرهابية في شمال سوريا".

كما لفت جانكيلي إلى أن الاتصالات مع روسيا ستستمر بشأن عملية عفرين.

وكانت واشنطن قد أعلنت، قبل عدة أيام، تشكيل قوة أمنية على الحدود السورية التركية، تضم فصائل كردية لمواجهة التنظيمات الإرهابية، الأمر الذي استنكرته تركيا بشدة، مهددة بتنفيذ عملية عسكرية في عفرين، لحماية "أمنها القومي"، بحسب تعبير المسؤولين الأتراك.

من جانبها حذرت سوريا من تنفيذ أي عملية عسكرية على أرضها، من قبل تركيا، إذ قال فيصل المقداد نائب وزير الخارجية السوري: "نحذر القيادة التركية أنه في حال المبادرة إلى بدء أعمال قتالية في منطقة عفرين فإن ذلك سيعتبر عملا عدوانيا من قبل الجيش التركي على سيادة أراضي الجمهورية العربية السورية طبقا للقانون الدولي المعروف لدى الجانب التركي".

وكانت واشنطن قد دعت تركيا إلى التراجع عن العملية، قائلة: "يجب على أنقرة أن تواصل التركيز على محاربة الإرهاب، وعدم تنفيذ عملية عسكرية في منطقة عفرين السورية".