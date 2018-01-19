جونسون يقترح بناء جسر فوق المانش يربط بين فرنسا وبريطانيا

اقترح وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الجمعة، بناء جسر فوق القناة الإنجليزية (بحر المانش) يربط بين فرنسا وبريطانيا.

© REUTERS/ HANNAH MCKAY جونسون يتحدى التسرب الإشعاعي بشرب عصير الخوخ (فيديو)

موسكو — سبوتنيك. ونقلت صحيفة " التليغراف "، أن وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون صرح خلال لقائه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على هامش القمة البريطانية الفرنسية، أنه "من الغباء" أن تكون قوتان اقتصاديتان رائدتان "متصلتين فقط عبر خط سكك حديدية".

ووفقا للصحيفة، أيد ماكرون اقتراح جونسون وقال: "أنا موافق، لنفعل ذلك".

ومن الجدير بالذكر أن خطا للسكك الحديدية يمر في نفق المانش يربط بين فرنسا وبريطانيا، كان قد تم افتتاحه في عام 1994، ويبلغ طوله 49.7 كيلومتر.