الشرطة تطوق محطة قطار كينغز كروس في لندن بسبب لفافة

أغلقت الشرطة البريطانية الطرق المؤدية إلى محطة قطار كينغز كروس، في لندن، اليوم الجمعة،‭ ‬بعد إبلاغها بوجود لفافة مريبة.

وقالت "رويترز" أن متحدث باسم الشرطة ذكر أن أفرادها منتشرون في الموقع "ولم يقدم مزيدا من التفاصيل".

وفي وقت لاحق أعلنت الشرطة البريطانية إنها فتحت الطرق المؤدية إلى محطة قطارات كينغز كروس.

وأشارت إلى أنها تأكدت من أن اللفافة لا تحوي شيئا مريبا.