زواج على متن الطائرة الباباوية (فيديو وصور)

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية أن البابا فرنسيس أقام مراسم الزواج، بعد أن أخبره الثنائي بأنهما لم يتمكنا من إتمام زواجهما داخل الكنيسة، وذلك بسبب زلزال ضرب تشيلي عام 2010 ودمر الكنيسة بالكامل، الأمر الذي دفعهما للزواج مدنيا.
A man, a woman, and the Pope walk onto a plane…— CNN (@CNN) January 19, 2018
Pope Francis marries two flight attendants in impromptu ceremony aboard the papal plane https://t.co/gTR2n3gYLT pic.twitter.com/C9hXzyL0le
ونقلت الوكالة عن العروس قولها: "إن البابا فرانسيس أخبرها أنها المرة الأولى له الذي يقيم فيها مراسم زواج على متن طائرة".
At 36,000 feet, Pope Francis married two Chilean flight attendants in an impromptu ceremony. pic.twitter.com/imqD1ygrz6— NBC Nightly News with Lester Holt (@NBCNightlyNews) January 19, 2018
في حين قال الزوج: "أبلغناه أننا زوجان ولدينا طفلتان، وأننا نود الحصول على مباركته. لكن كانت المفاجأة أنه سألنا إن كنا قد تزوجنا أيضا داخل كنيسة".
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