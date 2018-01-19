وسائل إعلام تركية: الجيش التركي يقصف مواقع لحزب العمال الكردستاني في سوريا

ذكرت صحيفة "حرييت" التركية أن الجيش التركي قام بقصف مواقع لحزب العمال الكردستاني موجودة على الأراضي السورية.

وأشارت الصحيفة التركية إلى أن القصف انطلق من إقليم "هاتاي" جنوبي تركيا.

ولفتت مصادر للصحيفة إلى أن حجم القصف المدفعي وصل إلى حوالي 10 طلقات مدفعية.

وفي سياق متصل ذكرت "حرييت" أن 20 حافلة تركية تقل عناصر من "الجيش السوري الحر" قامت بعبور الحدود التركية السورية باتجاه ريف حلب الشمالي.

وبدأت القوات التركية مع منتصف الليل بقصف عفرين السورية بحسب ما ذكرته "وحدات حماية الشعب الكردية" اليوم الجمعة.

ونقلت "رويترز" عن متحدث باسم الوحدات الكردية قوله: "إن القوات التركية تقصف منطقة عفرين بكثافة منذ منتصف الليل".

وتابع المتحدث: "القوات التركية تقصف منطقة عفرين من تركيا وتستهدف قرى كردية"، مؤكدا أن وحدات حماية الشعب سترد بأقوى شدة على أي هجوم على عفرين.