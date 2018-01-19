فيديو: مروحية للبحرية الأمريكية تتعرض لحادث مدمر غير عادي

وبحسب موقع "جالوبنيك" وقع الحادث في مطار المروحيات في شارع وول ستريت بنيويورك، حيث لم تتمكن مروحية تابعة للقوات البحرية الأمريكية من طراز MH-60S Seahawk من الهبوط بشكل آمن.

وحطت المروحية في نيويورك أثناء قيامها برحلة تدريبية روتينية من قاعدة نورفولك، حاملة على متنها عسكرياً من أحد أسراب مروحيات البحرية الأمريكية.

وكان العسكري قد استعد للنزول من المروحية عندما حصلت المفاجأة غير المتوقعة، إذ ارتطم ذيل المروحية بأرضية المطار الخرسانية رغم أنه لم يكن هناك أي عائق.

ولم يصب أحد بالأذى، لكن المروحية التي يقدّر ثمنها بـ21 مليون دولار أصيبت بأضرار استدعت نقلها إلى منشأة العمليات التصليحية.

وبدأت البحرية الأمريكية التحقيق لمعرفة أسباب الحادث.