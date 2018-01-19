شاب أمريكي يطلق النار على مراهق عراقي ويرديه قتيلا

أطلق سائق سيارة النار على مراهق عراقي يبلغ من العمر 17 عاما، ليرديه قتيلا في مدينة روتشستر بولاية مينيسوتا الأمريكية.

وفي التفاصيل، أطلق ألكسندر فايس النار على محمد رحيم، بعد مشادة طفيفة قام على أثرها السائق بإطلاق النار وقتله، بحسب "السومرية نيوز".

وألقت الشرطة القبض على فايس البالغ من العمر 25 عاما، في مكان الحادث، ويدعي فايس أنه تصرف دفاعا عن النفس لأنه اعتقد أن حياته في خطر.

بدوره قال قائد شرطة روتشستر جون شروين: "إن قانون الولاية يتطلب "مستوى عال جدا" من المسؤولية للدفاع عن النفس في مثل هذه الحوادث.

وقال والد الضحية إن ابنه في سن المراهقة وأنه لا يستطيع أن يعتقد أن المأساة وقعت في مدينة روتشستر، التي تعتبر الأكثر أمانا في العالم.

وأضاف أنه قام بالسفر لأمريكا قبل ست سنوات بعد أن تلقوا تهديدات تتعلق بعمل زوجته للحكومة الأمريكية.