فرنسا ترفض اقتراح جونسون بناء جسر على القنال الإنجليزي

رفضت فرنسا، اليوم الجمعة 19 يناير/ كانون الثاني، فكرة طرحها وزير خارجية بريطانيا بوريس جونسون لبناء جسر عملاق عبر القنال الإنجليزي بعد انفصال بلاده عن الاتحاد الأوروبي.

وأوضحت فرنسا، بحسب وكالة "رويترز"، أنه "رغم أن الأفكار بعيدة المنال جديرة بالأخذ بعين الاعتبار فهناك الكثير من المشروعات الأوروبية الكبرى التي ينبغي إنجازها أولا".

© Sputnik. Alexey Filippov جونسون يقترح بناء جسر فوق المانش يربط بين فرنسا وبريطانيا

وقالت صحيفة " ديلي تلجراف " إن جونسون، الذي تزعم حملة الانفصال عن الاتحاد في استفتاء 2016، طرح فكرة بناء جسر على القنال بطول 35.2 كيلومتر أثناء زيارة قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى بريطانيا.

وشرح جونسون لماكرون بعض أفكاره بشأن بناء معابر على القناة، وذكرت الصحيفة أن الرئيس الفرنسي رد بشكل مقتضب ولكن إيجابي. غير أن وزير المالية الفرنسي رفض الفكرة سريعا.

وقال الوزير برونو لو مير "جميع الأفكار جديرة بالوضع في الاعتبار، حتى الأفكار بعيدة المنال"، مشيرا إلى أن نفق القنال يربط بالفعل بين ثاني وثالث أكبر اقتصادين في أوروبا.

وأضاف لإذاعة أوروبا 1 "لدينا مشروعات بنية تحتية أوروبية كبرى يواجه تمويلها صعوبة، لنكمل أولا المشروعات الجارية بالفعل قبل التفكير في أخرى جديدة".

وقال جونسون على "تويتر" "يعتمد نجاحنا الاقتصادي على البنية التحتية الجيدة والاتصالات الجيدة. هل يكون نفق القنال مجرد خطوة أولى؟".

So much important work in #UKFRSummit outcomes, but I’m especially pleased we are establishing a panel of experts to look at major projects together. Our economic success depends on good infrastructure and good connections. Should the Channel Tunnel be just a first step? — Boris Johnson (@BorisJohnson) January 18, 2018

​ولم يذكر جونسون فكرة بناء جسر صراحة في العلن ولم يتضح إن كانت قد جرت أي مناقشات تفصيلية حول كيفية بناء أو تمويل مثل هذا المشروع العملاق.

وقالت الصحيفة إن جونسون يعتقد أن جسرا على القنال بطول 35.2 كيلومتر وبتمويل من القطاع الخاص قد يكون خيارا في الوقت الحالي وسيوفر الطاقة الاستيعابية اللازمة لزيادة السياحة والتجارة بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي.