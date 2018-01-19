ماتيس: أمريكا تواجه تهديدات من مختلف القوى الرجعية كالصين وروسيا

قال وزير الدفاع الأمريكي، اليوم الجمعة 19 يناير/ كانون الثاني، إن بلاده تواجه تهديدات من مختلف القوى الرجعية كالصين وروسيا.

© REUTERS/ Jonathan Ernst وزير الدفاع الأمريكي: نبني قوة أكثر فتكا للتنافس الاستراتيجي

واشنطن- سبوتنيك وذكر جيمس ماتيس أن التركيز الرئيسي للأمن القومي للولايات المتحدة هو على منافسة القوى العظمى وليس الإرهاب، مشيرا إلى أن "الولايات المتحدة تواجه تهديدات من مختلف القوى الرجعية كالصين وروسيا".

واتهم ماتيس الدولتين باستخدام سلطتها لتفويض القرارات الاقتصادية والأمنية والدبلوماسية للدول الأخرى.

وتابع، خلال إعلانه استراتيجية الدفاع الجديدة، "نحن نواجه تهديدات متزايدة من قوى رجعية مختلفة كروسيا والصين، والدول التي تسعى لتكوين عالم يتماشى مع النماذج الاستبدادية اتلي تنتهجها، ومواصلة استخدام سلطة الفيتو على القرارات الاقتصادية والدبلوماسية والسياسية لدول أخرى".