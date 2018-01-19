الجيش الإسرائيلي يحاكي في تدريبه السيطرة على قرى لبنانية

أجرى الجيش الإسرائيلي تدريبا عسكريا حاكى فيه الاستيلاء على قرى في جنوب لبنان وقطاع غـزة ومواجهة سيناريوهات مختلفة، بمشاركة وحدات القوات البرية والمدرعات والقوات الجوية.

رام الله — سبوتنيك. قال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في بيان له "أجرى الجيش الإسرائيلي هذا الأسبوع التمرين القتالي المتكامل في قاعدة شيزافون الجنوبية بمشاركة كافة وحدات القوات البرية بما فيها المدرعات والمدفعية والتجميع الحربي والهندسة وغيرها ومشاركة جوية مختلفة".

© AP Photo/ Majdi Mohammed الجيش الإسرائيلي يقتل شابا فلسطينيا في الضفة الغربية

وأضاف أدرعي، إن " التمرين حاكى الاستيلاء على قرية في جنوب لبنان أو قطاع غزة ومواجهة سيناريوهات مختلفة".

وأشار فيديو نشره أدرعي، في حسابه على موقع "فيسبوك" أن التمرين حاكى الاستيلاء على قرى في جنوب لبنان وخص بالذكر النبطية ومارون الراس وبنت جبيل، مضيفًا أنه بواسطة التّعاون بين قوّاته، يستطيع الجيش الإسرائيلي الانتصار في أي معركة وحسم العدو وختم قائلًا "دائمًا جاهزون".